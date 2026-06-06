Lennart Karl war auf dem besten Weg, eine WM-Überraschung zu werden – und verletzte sich im Abschlusstraining vor dem letzten Test. Wie es ihm geht, berichtet er auf Instagram.

dpa 06.06.2026 - 02:10 Uhr

Chicago - Jungprofi Lennart Karl hat sich nach seiner Oberschenkelverletzung und dem WM-Aus selbst zu Wort gemeldet. Er wisse nicht, wo er anfangen solle, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen", schrieb der 18 Jahre alte Fußballer des FC Bayern München kurz nach der Diagnose. "Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt." Er habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Karl versprach, er werde stärker zurückkommen. Er werde das DFB-Team jede Minute unterstützen. "Danke für die starken Nachrichten", schrieb er.