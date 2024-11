Oliver Baumann bekommt sein zweites Länderspiel. Der Hoffenheimer soll gegen Bosnien-Herzegowina im Tor stehen. Im Anschluss dürfte die Arbeitsteilung beim DFB weitergehen.

Jan Mies und Arne Richter, dpa 15.11.2024 - 09:08 Uhr

Frankfurt/Main - Oliver Baumann könnte vor seinem zweiten Länderspiel noch einmal in seinen Heimatort fahren - mit dem Rad. Der 34-Jährige, der nach geduldigen Jahren auf der Bank in der Nationalmannschaft einen goldenen Herbst erlebt, ist im beschaulichen Breisach am Rhein geboren, gut 25 Kilometer vom Spielort Freiburg entfernt. Sein Einsatz am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina hat damit freilich nichts zu tun.