Joshua Kimmich stärkt Antonio Rüdiger nach Kritik am harten Spielstil den Rücken und sieht ihn als Vorbild für die Nationalmannschaft. Bei der WM soll der Real-Star so zum wichtigen Faktor werden.
25.03.2026 - 05:34 Uhr
Herzogenaurach - DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat in der Diskussion um Auftreten und Spielweise von Antonio Rüdiger Partei für seinen Teamkollegen bei der Fußball-Nationalmannschaft ergriffen. "Ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland vergessen, was der Toni die letzten drei, vier Jahre abgeliefert hat", sagte Kimmich vor den WM-Testspielen in der Schweiz und gegen Ghana.