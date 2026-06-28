113 Länderspiele hat Joshua Kimmich in zehn DFB-Jahren für Deutschland bestritten. Partie 114 wird für den Kapitän trotzdem zu einer Premiere. Das große WM-Thema ist aber mal wieder, wo er spielt.
28.06.2026 - 09:51 Uhr
Foxborough - Acht Jahre musste Joshua Kimmich auf diesen Tag warten. Auf dieses persönliche WM-Novum. 31 Jahre alt musste der Kapitän werden, um nach zehn Jahren als Fußball-Nationalspieler in seinem 114. Länderspiel für Deutschland am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay bei seiner dritten Weltmeisterschaft erstmals ein K.-o.-Spiel bestreiten zu können.