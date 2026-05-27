Die WM in Kanada, Mexiko und den USA hat auch eine riesige politische Komponente. Der DFB will sich aber als Lehre aus dem Katar-Turnier 2022 diesmal ganz auf den Fußball fokussieren.
27.05.2026 - 16:20 Uhr
Herzogenaurach - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat für die Nationalmannschaft eine klare Lehre aus den politischen Debatten bei der vergangenen WM in Katar gezogen. Der Fokus beim am 11. Juni beginnenden Turnier in Kanada, Mexiko und den USA soll alleine auf den Fußball und den sportlichen Erfolg gerichtet werden.