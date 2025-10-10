Das war der erhoffte klare Sieg: Durch das 4:0 gegen Luxemburg hat die Nationalmannschaft das notwendige Signal für das direkte WM-Ticket gesetzt. Der Bundestrainer kann sich bestätigt fühlen.
10.10.2025 - 23:07 Uhr
Sinsheim - Julian Nagelsmann stand mit den Händen in den Hosentaschen im Mittelkreis und sah entspannt zu, wie sich die DFB-Kicker von den Fans feiern ließen. Dank eines locker leichten 4:0 (2:0)-Sieges gegen den tapferen, aber überforderten Außenseiter Luxemburg hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um ihren starken Anführer Joshua Kimmich das direkte Ticket für die WM 2026 wieder fest im Blick.