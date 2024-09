Herzogenaurach - Vor der Kapitänsentscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich David Raum für seinen Kumpel Joshua Kimmich als neuen Spielführer der Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen. "Er ist ja auch vor allem dafür bekannt, dass er sehr ehrgeizig ist, vorangeht mit seiner Leistung, mit seiner Mentalität und ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass er das Potenzial dafür hat. Bei Bayern hat er das schon gezeigt, Kapitän zu sein, auch in der Nationalmannschaft", sagte der Außenverteidiger von RB Leipzig im "Doppelpass" von Sport1.

Nagelsmann wird am Montag bei der Zusammenkunft des DFB-Teams für die Länderspiele in der Nations League den Nachfolger von Ilkay Gündogan bekanntgeben. Dieser hatte nach der EM seine DFB-Karriere beendet. Kimmich (29) ist mit bisher 91 Länderspiel-Einsätzen der erfahrenste Akteur im aktuellen Kader und der klare erste Anwärter auf die Spielführerbinde.

Als mögliche Stellvertreter kommen der diesmal geschonte Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Marc-André ter Stegen als designierter neuer Stammtorwart infrage. Die Nationalmannschaft trifft am 7. September in Düsseldorf auf Ungarn, drei Tage später steht der Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam an. Nagelsmann hat für sein erstes Aufgebot nach der EM 23 Spieler berufen, einziger Neuling ist Angelo Stiller (23) vom VfB Stuttgart. Die Vorbereitung findet im EM-Quartier in Herzogenaurach statt.

Cooler Pk-Auftritt bei EM

Raum und Kimmich hatten bei der EM eine Fußball-Freundschaft entwickelt und diese bei einem gemeinsamen, sehr humorvollen Medienauftritt dokumentiert. "Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass er von den Reportern oder von den Leuten manchmal als ein bisschen grimmig angesehen wird, aber er ist eigentlich ein richtig lustiger Typ, er ist auch so ein Kind gefangen in dem Erwachsenenkörper und sowas feiere ich", sagte Raum über den Münchner. Für einen Internet-Hype sorgte zum Beispiel die von Raum per Video festgehaltene Baumpflanzaktion der beiden im EM-Quartier.