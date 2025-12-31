Lothar Matthäus weiß, wie man Weltmeister wird. Für das aktuelle DFB-Team rechnet er bei der WM 2026 mit dem Sprung unter die besten Vier. Doch den Titel holt aus seiner Sicht eine andere Mannschaft.
31.12.2025 - 09:32 Uhr
Berlin - Lothar Matthäus erwartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 im Halbfinale. In einem Tippspiel für die "Sport Bild" rechnet der Rekord-Nationalspieler in der Runde der besten Vier mit einer Niederlage des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Europameister Spanien.