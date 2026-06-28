Paraguay ist keine Fußball-Übermacht. Aber es gibt vor dem K.-o.-Duell der DFB-Elf Zweifel. Reicht die Physis? Zündet die Zauberabteilung? Für den Bundestrainer darf sich ein Kreis nicht schließen.
28.06.2026 - 09:15 Uhr
Foxborough/Winston-Salem - Julian Nagelsmann sauste schwungvoll um die Kurve. Auch Joshua Kimmich fuhr mit großer Sportbrille auf dem Spezial-Bike direkt auf den Trainingsplatz. Und Manuel Neuer, der war wie immer als Erster da. Alles in Ordnung. Alles unter Kontrolle. Kein Grund zur Panik.