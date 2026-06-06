Leroy Sané sorgt für den neunten DFB-Sieg in Serie. Der Erfolg bei der WM-Generalprobe gegen die USA ist nach dem Ausfall von Lennart Karl ein Signal. Der Bundestrainer hat aber noch eine To-Do-Liste.
06.06.2026 - 23:16 Uhr
Chicago - Mit seinem weißen Cap auf dem Kopf gegen die Hitze von Chicago stand Bundestrainer Julian Nagelsmann inmitten seiner Mannschaft und klatschte jeden seiner WM-Spieler ab. Das 2:1 (1:1) gegen den WM-Co-Gastgeber USA war ein letzter Mutmacher für eine möglichst lange WM-Reise.