Julian Nagelsmann hofft auf das Club-Comeback von Musiala und Havertz noch in diesem Jahr. Eine Garantie für einen Platz im WM-Kader will er aber jetzt noch niemandem geben.
18.11.2025 - 07:14 Uhr
Leipzig - Julian Nagelsmann rechnet nach der geglückten WM-Qualifikation mit einer baldigen Rückkehr von Jamal Musiala, Kai Havertz und Marc-André ter Stegen. Eine Garantie für eine WM-Nominierung kann der Fußball-Bundestrainer aber auch seinen lange verletzten Nationalmannschafts-Stammkräften nicht geben.