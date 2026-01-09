Das DFB-Team wohnt bei der WM in einem historischen Anwesen in North Carolina. Trainieren wird die Mannschaft an einer Privat-Uni. Bundestrainer Nagelsmann findet die gewünschten Bedingungen.
09.01.2026 - 16:48 Uhr
Winston-Salem - Lässig sitzt die sandfarbene Basecap auf dem Kopf von Julian Nagelsmann. Im Hintergrund weht im Innenhof des Graylyn Estate Hotels schon die schwarz-rot-goldene Fahne. Der Bundestrainer ist glücklich. Er hat sein Wunschquartier für die Fußball-WM mit der perfekten Mischung aus kurzen Wegen, viel Ruhe, angemessenem Luxus und vor allem perfekten Trainingsbedingungen bekommen.