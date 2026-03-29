Alexander Nübel darf im letzten WM-Test gegen Ghana im Tor stehen. Bundestrainer Nagelsmann spricht von einer «Belohnung». Auch ein anderer Stuttgarter soll Einsatzzeit bekommen.
29.03.2026 - 16:31 Uhr
Stuttgart - Julian Nagelsmann gibt im letzten Testländerspiel vor der WM-Nominierung Ersatztorwart Alexander Nübel eine Bewährungschance. Der Schlussmann des VfB Stuttgart wird für die Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Ghana anstelle von Oliver Baumann zum Einsatz kommen. Das bestätigte der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining in Stuttgart.