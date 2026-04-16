Julian Nagelsmann rudert zurück: Nach Kritik an Top-Joker Deniz Undav setzt er nun auf Versöhnung – und macht dem Stürmer WM-Hoffnungen. Ermutigt wurde er zu dem Kurswechsel auch von seiner Partnerin.
16.04.2026 - 13:01 Uhr
München - Julian Nagelsmann hat sich bei Deniz Undav für eine kritische Aussage nach dem Testspielsieg gegen Ghana entschuldigt. Der Bundestrainer machte dem Stuttgarter Stürmer in einem Interview außerdem Hoffnung auf eine wichtigere WM-Rolle in der Fußball-Nationalmannschaft.