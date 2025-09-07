Der Bundestrainer reagiert mit einem größeren Personalwechsel auf das 0:2 in der Slowakei. Gegen Nordirland baut er vor allem die Abwehr radikal um. Der Kapitän bleibt im Mittelfeld.

dpa 07.09.2025 - 19:40 Uhr

Köln - Julian Nagelsmann reagiert mit fünf Wechseln in der Anfangsformation beim Heimspiel gegen Nordirland auf den Fehlstart in die WM-Qualifikation. Drei Tage nach dem ernüchternden 0:2 in der Slowakei baut der Bundestrainer am Abend in Köln vor allem die Abwehr der Fußball-Nationalmannschaft fast komplett um. Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum kommen neu in die Viererkette.