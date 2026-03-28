Vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag benennt Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die Fußball-WM in Amerika. Anschließend sind Änderungen unter bestimmten FIFA-Bedingungen noch möglich.
Stuttgart - Julian Nagelsmann wird seinen Kader für die Fußball-WM am 12. Mai um 13.00 Uhr und damit vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verkünden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Wo der Bundestrainer die voraussichtlich 26 Namen für das Turnier benennen wird, steht demnach noch nicht fest. Das letzte Länderspiel vor der Nominierung bestreitet die Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana.