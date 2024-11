Die Bilanz der Nationalmannschaft 2024 kann sich sehen lassen. Da alle sportlichen Ziele erreicht sind, plant der Bundestrainer gegen Ungarn Personalwechsel. Ein Topspieler will wieder Spaß haben.

dpa 18.11.2024 - 05:03 Uhr

Budapest - Julian Nagelsmann sieht trotz der geplanten Personalwechsel im letzten Länderspiel des Jahres keine Gefahr für einen Leistungsabfall der Fußball-Nationalmannschaft. "Ich kann den Kader so bestimmen, dass immer zwei Topteams auf dem Feld stehen, auch wenn wir zehnmal rotieren", sagte der Bundestrainer vor dem Abflug zum Jahresabschluss nach Ungarn. In Budapest tritt die DFB-Auswahl am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) als fixer Gruppensieger in der Nations League an.