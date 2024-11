Julian Nagelsmann nutzt das letzte Länderspiel des Jahres für radikale personelle Änderungen. In Ungarn rücken gleich neun neue Spieler in die Anfangsformation.

dpa 19.11.2024 - 19:43 Uhr

Budapest - Mit gleich neun Wechseln im Vergleich zur Sieben-Tore-Gala gegen Bosnien-Herzegowina beginnt Julian Nagelsmann das letzte Länderspiel des Jahres am Abend (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn. In der Puskas-Arena in Budapest verbleiben nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich in der Anfangsformation. Nagelsmann hatte viele Änderungen angekündigt.