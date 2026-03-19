Das Comeback von Jamal Musiala im DFB-Team muss noch einmal verschoben werden. Dafür belohnt der Bundestrainer offenbar zwei Bayern-Youngster mit ihrer ersten Nominierung.
19.03.2026 - 04:13 Uhr
München - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf das ersehnte Comeback von Jamal Musiala in der Fußball-Nationalmannschaft wohl bis kurz vor der Weltmeisterschaft im Sommer warten. Der 23 Jahre alte Profi des FC Bayern München wird nicht zum DFB-Kader für die ersten Länderspiele im WM-Jahr gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) gehören, den Nagelsmann heute in Frankfurt am Main bekanntgibt. Das meldete zuerst die "Bild"-Zeitung.