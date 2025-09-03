Die WM-Qualifikation beginnt für die DFB-Auswahl beim vermeintlich stärksten Gruppengegner. Gegen die Slowakei soll in Bratislava ein Sieg zum Einstieg her. Der Bundestrainer bekräftigt ein Ziel.
03.09.2025 - 18:48 Uhr
Bratislava - Julian Nagelsmann macht aus seiner Startelf für den Einstieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation noch ein Geheimnis. Der Bundestrainer wollte auch vorab nicht verraten, ob er an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei in der Abwehr eine Dreier- oder Viererkette formieren werde. "Es kann beides geben."