Der Bundestrainer ist für seinen Mut bekannt. Gegen Holland will er das Youngster-Duo Pavlovic/Stiller im Mittelfeld sehen. Warum? Nagelsmann braucht junge Spieler für seine großen Zukunftsziele.

dpa 14.10.2024 - 06:26 Uhr

München - Der international erfahrene Vize-Kapitän Antonio Rüdiger outete sich gleich mal als Fan seines neuen DFB-Kollegen Angelo Stiller, nachdem Julian Nagelsmann eine echte Überraschung für den Fußball-Klassiker gegen die Niederlande angekündigt hatte. In der großen Nations-League-Prüfung am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in der Allianz Arena werden die zwei gebürtigen Münchner Aleksandar Pavlovic (20) und Stiller (23) die Doppel-Sechs im Mittelfeld bilden. Der Bundestrainer traut sich was, "weil sie gut sind".