Nagelsmann kontert die Kritik von Magenta-TV-Moderator Kerner scharf. Pauschale Vorwürfe in puncto Einstellung mag der Fußball-Bundestrainer nicht.
26.06.2026 - 01:56 Uhr
East Rutherford - Julian Nagelsmann hat eine Frage von Magenta-TV-Moderator Johannes B. Kerner nach dem 1:2 im dritten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador überhaupt nicht gefallen. "Bitte hört auf mit dem Quatsch, ehrlich. Warum wollten die Jungs nicht Vollgas geben?", antwortete der Fußball-Bundestrainer auf Kerners Frage, ob der deutschen Mannschaft das letzte Engagement gefehlt habe angesichts des bereits zuvor feststehenden Gruppensiegs.