Dieses WM-Detail gefällt Julian Nagelsmann so wenig wie seinem Trainer-Landsmann Thomas Tuchel. Der Bundestrainer fühlt sich bei den Nationalhymnen bedrängt und wählt einen anschaulichen Vergleich.
21.06.2026 - 06:12 Uhr
Toronto - Julian Nagelsmann hat wie Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel deutliche Kritik an der Situation beim Abspielen der Nationalhymnen vor den Spielen bei der Fußball-WM geübt. Das Problem sind für die Coaches die Fotografen, die bei der Zeremonie unmittelbar vor ihnen stehen und den Blick auf die Mannschaften versperren.