Der Bundestrainer passt seinen WM-Fahrplan noch mal an. Den 26-Mann-Kader wird er nun erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag bekanntgeben. Das Pokalfinale hat derweil Einfluss aufs Trainingslager.

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den WM-Fahrplan der Fußball-Nationalmannschaft rund sechs Wochen vor dem Turnierbeginn noch einmal angepasst. Die zunächst auf den 12. Mai terminierte Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird auf den 21. Mai verschoben. Auch die WM-Vorbereitung im Stammquartier in Herzogenaurach beginnt nun erst am 27. Mai und damit zwei Tage später als ursprünglich geplant. Das teilte der DFB am Dienstag mit.

Kaderbekanntgabe jetzt am 21. Mai Der Grund für die zeitlichen Anpassungen sind aktuelle Entwicklungen im noch laufenden Vereinsfußball. Nagelsmann will nun noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von aktuell verletzten Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl, die im Saisonendspurt noch auf Einsätze kommen könnten.

Die spätere Zusammenkunft zum Trainingscamp in Franken begründet sich auch im DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin. Beide Vereine dürften eine große Anzahl an WM-Fahrern stellen. Nun beginnt die WM-Vorbereitung erst vier Tage später.

Reaktion auf Pokalfinale Bayern gegen Stuttgart

Es könnte allerdings passieren, dass Nagelsmann trotz der Anpassungen den kompletten WM-Kader auch am 27. Mai noch nicht zusammenhaben wird. Die Bayern, die die meisten Turnierteilnehmer im DFB-Aufgebot stellen dürften, können noch mit einem Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain ins Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest einziehen. Gleiches gilt für Offensivspieler Kai Havertz vom FC Arsenal.

Vor der Abreise in die USA am 2. Juni bestreitet die DFB-Auswahl am 31. Mai noch ein Testspiel in Mainz gegen Finnland. Die WM-Generalprobe findet dann am 6. Juni in Chicago gegen den Turnier-Mitgastgeber USA statt. Zwei Tage später wird der DFB-Tross sein WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina beziehen.

Ins Turnier startet die deutsche Mannschaft am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni im WM-Finalstadion in East Rutherford bei New York.