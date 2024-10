Die Nationalmannschaft gewinnt dank einer über weite Strecken reifen Leistung in Bosnien-Herzegowina. Eine schlechte Nachricht gibt es dennoch für Bundestrainer Nagelsmann.

dpa 12.10.2024 - 05:45 Uhr

Zenica - Julian Nagelsmann verließ das baufällige Stadion Bilino Polje kurz vor Mitternacht "insgesamt schon zufrieden". Nach dem 2:1 (2:0) am Freitagabend in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina flog die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zwar personell noch ersatzgeschwächter, aber auch mit der Gewissheit zurück nach Deutschland, dass es auch ohne die halbe Stammelf geht. Am Montag (20.45 Uhr/RTL) wartet in München der nächste Härtetest in der Nations League gegen Erzrivale Holland. Einfacher wird es nicht.