Der Bundestrainer hat mit allen Spielern im DFB-Kader die WM-Rolle besprochen. Rechts setzt er auf Sané. Warum nur? Bei Goretzka ist alles anders als vor der Heim-EM 2024. Ein Spieler bereitet Sorgen.
30.03.2026 - 06:13 Uhr
Stuttgart - Julian Nagelsmann hat vor dem WM-Test gegen Ghana noch einmal ein Update zu Flügelstürmer Leroy Sané gegeben, über den weiter sehr kontrovers diskutiert wird. Auch zur Turnierrolle von Leon Goretzka und den Sorgen um den verletzten Felix Nmecha hat sich der Bundestrainer vor dem Länderspiel am Abend (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart konkret geäußert.