Ein erster, kleiner Schritt ist mit dem mühsamen Heimsieg gegen Nordirland gemacht. Weitere müssen im Oktober folgen. Die Schattenmänner liefern in Köln.
08.09.2025 - 06:00 Uhr
Köln - Erleichterung. Pure Erleichterung. In dieser Gefühlslage verließen Bundestrainer Julian Nagelsmann, die DFB-Oberen um Sportdirektor Rudi Völler und die Spieler um den gefeierten Tor-Joker Nadiem Amiri das Kölner Fußball-Stadion. Und mit einer zentralen Erkenntnis. "Wir haben viele Schritte noch zu gehen", sagte Nagelsmann nach dem mühsamen 3:1 (1:1) gegen Nordirland.