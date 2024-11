Die Hand-Diskussion begleitet die DFB-Elf bis zum Ende des Länderspieljahres. Der Pfiff von Budapest erinnert schmerzhaft an die EM. Der Bundestrainer macht nicht nur den Referee verantwortlich.

dpa 20.11.2024 - 09:23 Uhr

Budapest - In seinem großen Ärger über die erneut umstrittene Handelfmeter-Entscheidung tief in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen Ungarn nahm Julian Nagelsmann den Schiedsrichter überraschenderweise sogar noch in Schutz. Der Hauptschuldige für die kontroverse Entscheidung war für den Bundestrainer nicht Duje Strukan aus Kroatien, sondern der italienische Video-Referee Daniele Chiffi. Strukan täte ihm sogar leid.