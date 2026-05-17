Noch im März schien klar: Oliver Baumann wird bei der WM im DFB-Tor stehen. Kommt plötzlich alles anders? Ein 40-Jähriger soll Deutschland wohl in Amerika doch noch einmal zum Erfolg führen.
17.05.2026 - 09:54 Uhr
Mainz - Julian Nagelsmann blieb standhaft - und das über eine Stunde lang. Auge in Auge mit Moderator Jochen Breyer ließ sich der Bundestrainer bei seinem Auftritt im ZDF-"Sportstudio" auch auf die x-te Nachfrage kein Ja zum womöglich auf den letzten Drücker erwogenen Comeback von Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer bei der Fußball-Weltmeisterschaft entlocken.