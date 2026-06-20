Julian Nagelsmann kritisiert die Bewertung von Leroy Sané scharf. Der Offensivmann werde in eine «Schublade» gepackt, moniert der Bundestrainer und macht eine Ansage fürs zweite WM-Spiel.
20.06.2026 - 02:10 Uhr
Toronto - Julian Nagelsmann hat Leroy Sané eine Startelf-Garantie für das zweite WM-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste gegeben. Der Bundestrainer kritisierte zugleich harsch den öffentlichen Umgang mit dem Offensivspieler auch nach dem 7:1 beim WM-Auftakt gegen Curaçao.