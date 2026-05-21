Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät, wer mit zur WM fliegt. Kommt es wirklich zum Torwart-Quartett mit Neuer? Und welche Teenager stehen vor ihrem Debüt im DFB-Dress?
21.05.2026 - 05:13 Uhr
Frankfurt/Main - 24 Tage vor dem Auftaktspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao lüftet Julian Nagelsmann sein WM-Geheimnis. Bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus (13.00 Uhr) wird der Bundestrainer die Kaderliste mit den 26 Spielern verkünden, mit denen er beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zum großen Titelangriff starten will.