Telefonate, Kritik, Spekulationen: Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage sorgt für Irritationen. Vor der Benennung des WM-Kaders hat der Fußball-Bundestrainer eine Debatte losgetreten. Aber warum?
19.05.2026 - 13:30 Uhr
Frankfurt/Main - Der Countdown tickt und die Kritik reißt nicht ab. Julian Nagelsmann muss sich wegen seiner Kommunikation um eine brisante WM-Rückkehr von Rekordtorwart Manuel Neuer und die erwartete Degradierung von Oliver Baumann einen bissigen Kommentar nach dem anderen gefallen lassen. Während der Fußball-Bundestrainer Telefonat um Telefonat führt, nach und nach seine 26 WM-Tickets vergibt und noch viel mehr bittere Absagen erteilt, wird die Liste der Kritiker vor der plötzlich richtig brisanten Kaderverkündung immer länger.