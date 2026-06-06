Nach dem Verletzungsschock um Lennart Karl muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM-Generalprobe umdenken. Leroy Sané bekommt wieder eine Startelf-Chance. Im Tor steht erneut Oliver Baumann.
06.06.2026 - 19:41 Uhr
Chicago - Nach dem bitteren WM-Aus von Lennart Karl ersetzt Leroy Sané den Bayern-Youngster in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA. Auch der Frankfurter Nathaniel Brown darf heute in Chicago wieder auf der linken Abwehrseite beginnen. Im Tor steht im Soldier Field Stadium wie schon beim 4:0 gegen Finnland im vorletzten WM-Test Oliver Baumann.