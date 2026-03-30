Drei Tage nach dem 4:3 in der Schweiz legt die deutsche Nationalelf zu Hause nach. Der von den Stuttgarter Fans geforderte Deniz Undav trifft beim 2:1 gegen Ghana entscheidend.
30.03.2026 - 23:00 Uhr
Stuttgart - Deniz Undav genoss die Glückwünsche und Schulterklopfer der Teamkollegen, mit denen der deutsche Matchwinner dann glücklich auf die Ehrenrunde ging. Auf den Rängen riefen die Fans seinen Namen. Der Stuttgarter Angreifer hatte dem DFB-Team mit seinem späten Tor in der 88. Minute im zweiten WM-Test des Jahres beim 2:1 (1:1) gegen Ghana den Sieg beschert.