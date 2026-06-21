Deniz Undav ist der deutsche Held von Toronto. Der Stuttgarter wendet nach seiner Einwechslung das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Ist so einer nicht zu schade als Joker? Muss er in die Startelf?
21.06.2026 - 06:24 Uhr
Toronto - Als Super-Joker Deniz Undav eigentlich schon alle Fragen beantwortet hatte, bekam er beim Verlassen der Bühne doch noch eine zugerufen. Was er denn mit der Auszeichnung für den Man of the Match mache? Die schmucklose Trophäe eines FIFA-Sponsors hatte er zuvor beim Austausch mit den Reportern die gesamte Zeit wie einen wirklich wertvollen Fußball-Pokal in der linken Hand gehalten.