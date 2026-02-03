Marc-André ter Stegen ist erneut verletzt. Mehr ist noch nicht bekannt. Doch ein Satz des Bundestrainers lässt aufhorchen. Wer wird die deutsche Nummer eins bei der WM?
03.02.2026 - 16:41 Uhr
Frankfurt - Unklare Lage bei Marc-André ter Stegen, vielsagende Worte von Julian Nagelsmann und eine womöglich neue Dynamik in der Comeback-Diskussion um Manuel Neuer: Gut sieben Wochen vor den beiden letzten Länderspielen vor der vorläufigen WM-Nominierung nimmt das Torwart-Thema in der Nationalmannschaft wieder deutlich an Fahrt auf.