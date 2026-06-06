Nach dem WM-Aus für Lennart Karl fließen im DFB-Hotel Tränen. Der Teenager wird emotional aus Chicago verabschiedet. So reagieren der deutsche Rekordnationalspieler und der DFB-Boss.
06.06.2026 - 04:42 Uhr
Chicago - Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft berichtet. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach von einem "Schock" angesichts der Nachricht über die schwere Verletzung des 18-Jährigen, der noch am Freitagabend (Ortszeit) aus Chicago abreiste. Der nachnominierte Assan Ouédraogo wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen.