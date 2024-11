Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigt für das letzte Länderspiel des Jahres Veränderungen an. Viel verrät der Bundestrainer aber nicht.

dpa 18.11.2024 - 16:26 Uhr

Budapest - Bundestrainer Julian Nagelsmann will sein Team für das abschließende Gruppenspiel in der Nations League gegen Ungarn auf etlichen Positionen verändern. "Stand heute werden es viele Wechsel sein", sagte Nagelsmann am Montagnachmittag. Die endgültige Entscheidung falle am Dienstag vor dem Spiel am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest. "Es kann sein, dass wir neunmal wechseln, zehnmal", sagte Nagelsmann, abhängig davon, wer fit sei.