Kurz vor dem WM-Start verlässt Rudi Völler für ein paar Tage das DFB-Quartier für Termine in Mexiko-Stadt und New York. Die Nationalelf sieht er bereit für das Curaçao-Spiel - inklusive Torwart Neuer.
09.06.2026 - 19:29 Uhr
Winston-Salem - Rudi Völler spürt bei den Nationalspielern eine große Vorfreude auf den Turnierstart bei der Fußball-Weltmeisterschaft. "Ich merke das, auch gestern beim Abendessen, auch beim Frühstück: am liebsten würden sie natürlich jetzt schon beginnen. Klar, je früher, desto besser", sagte der DFB-Sportdirektor nach dem Training der DFB-Elf auf dem Campus der Wake Forest University in Winston-Salem.