Vor dem Flug nach Texas werden die Nationalspieler direkt am Flugzeug untersucht. Das sieht das FIFA-Reglement bei der WM vor. Florian Wirtz und Co. müssen auch ihre Koffer öffnen.

dpa 14.06.2026 - 00:36 Uhr

Winston-Salem - Dieser Sicherheitscheck ist auch für Joshua Kimmich und seine Kollegen ziemlich ungewöhnlich. Auf dem Rollfeld in Winston-Salem wurden die Fußball-Nationalspieler vor dem Abflug zum ersten WM-Spiel nach Houston kontrolliert. Torwart Manuel Neuer nahm hierfür auf einem Stuhl Platz.