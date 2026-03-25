Kai Havertz und Antonio Rüdiger gehören bei der Nationalmannschaft zum engsten Führungskreis. Vermisst wurden die Vize-Kapitäne lange. Der WM-Input könnte von beiden kaum unterschiedlicher sein.
25.03.2026 - 15:10 Uhr
Herzogenaurach - Noch bevor Kai Havertz auf dem DFB-Podium warmherzig über seine ziemlich ungewöhnliche Esel-Liebe sprach, plauderte er angeregt mit seinem Kollegen Antonio Rüdiger. Die heimische Tierwelt dürfte dabei kaum das Thema gewesen sein. Die beiden so grundverschiedenen Stellvertreter von DFB-Kapitän Joshua Kimmich radelten vor dem Geheimtraining der Fußball-Nationalmannschaft locker nebeneinander auf den Ergometern im Fitnessraum des Homegrounds in Herzogenaurach.