Exakt zwei Jahre ist Julian Nagelsmann Bundestrainer. Ein stetes Auf und Ab prägt seine Amtszeit. Krönen will er seine Arbeit dort, wo sie begann. Dafür muss er aber jetzt wieder Pragmatiker sein.
07.10.2025 - 13:15 Uhr
Herzogenaurach - Julian Nagelsmann war schon lange vor seinen Spielern auf dem Trainingsplatz. Der Bundestrainer kann es kaum erwarten, nach dem ernüchternden Fehlstart in die WM-Qualifikation die neuen Zweifel an der Fußball-Nationalmannschaft und auch an seinem Wirken auszuräumen.