Fünf Minuten durfte Niklas Pollex kürzlich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ran. Zu einem Ballkontakt hat es für den Offensivmann der SG Sonnenhof Großaspach in den Schlussminuten allerdings nicht gereicht. Trotzdem, sagt der 28-Jährige, sei es cool gewesen, bei dieser Highlight-Partie live dabei gewesen zu sein. Und außerdem stünde ja jetzt in seiner Statistik: ein DFB-Pokalspiel. Das sei ja auch was.

Hoffnung auf längere Spielzeit Wenn nun an diesem Mittwochabend, 18.30 Uhr, der Bundesligist VfB Stuttgart als amtierender DFB-Pokalsieger beim amtierenden WFV-Pokalsieger SG Sonnenhof Großaspach in dessen heimischer Arena zu einem Freundschaftsspiel zu Gast ist, hofft Pollex auf eine deutlich längere Einsatzzeit. „Für solche Spiele trainiert man ja auch“, sagt der Sohn von Ralph Pollex, der als einer der bis heute versiertesten Fußballers des SV Fellbach gilt, und von Alexandra (geborene Schönleben), Ex-Handballerin beim SVF.

Hochzeit in der Vorbereitung

Dass Pollex-Junior, der, bevor er als A-Jugendlicher zur SGV Freiberg wechselte, seine gesamte Jugendzeit beim SV Fellbach verbracht hatte, in dieser Runde noch um seine Einsätze kämpfen muss, ist einem erfreulichen Grund geschuldet. Am 18. Juli hat er seine Freundin Melissa geheiratet und war anschließend in die Flitterwochen entschwunden. Und das mitten in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison. Manchmal, sagt Pollex, gebe es halt auch noch wichtigere Dinge als den Fußball.

40-Stunden-Job neben dem Fußball

Inzwischen nimmt das Hobby Nummer eins aber freilich wieder viel Zeit in Anspruch. Viermal in der Woche wird um 16 Uhr trainiert, dienstags gibt es noch eine weitere Einheit um 11 Uhr. Bei der ist Pollex allerdings raus. Als Konstrukteur hat er bei einer Firma in Allmersbach einen 40-Stunden-Job. „Um 11 trainieren unsere Studenten und Vollprofis“, sagt der seit Kindesbeinen an bekennende HSV-Fan, der mit seiner Frau und der fünfjährigen französischen Bulldogge Mylo seit rund drei Jahren in Waiblingen wohnt.

Der Vorteil des frühen Trainings

Sein Arbeitstag fängt entsprechend früh an. Um 6 Uhr geht es schon los, damit er pünktlich um 15.30 Uhr in der Kabine ist. Von seiner Arbeitsstelle dauert die Fahrt zum Trainingsgelände zehn Minuten, von daheim, wenn er im Homeoffice arbeitet, 25 Minuten. Der Vorteil des frühen Trainings: „Ich bin jeden Abend zu Hause und kann die Zeit mit meiner Frau verbringen“, sagt Pollex, der seinen größten sportlichen Erfolg erst in diesem Sommer gefeiert hat: den Aufstieg mit der SG als Oberliga-Meister in die Regionalliga und eben den Verbandspokalsieg. Das Double gleich im ersten Jahr seiner Vereinszugehörigkeit zu gewinnen, sei schon etwas ganz Besonderes gewesen. Gleich danach komme aber auch schon die Verbandsliga-Meisterschaft und der Oberliga-Aufstieg mit seinem Heimatverein SVF im Sommer 2024. Von den Fellbacher Mitstreitern hat Pollex noch engen Kontakt mit Patrick Fossi, mit dem er auch schon beim SGV Freiberg gekickt hatte.

Rafael van der Vaart als Vorbild

In der vergangenen Saison hat Pollex vornehmlich auf dem rechten Flügel gespielt, am wohlsten fühlt er sich aber als Zehner oder Achter. Im Spiel gegen den FSV Frankfurt (2:3-Niederlage) Mitte August, in dem er in der Startformation stand, hat er sogar als Stürmer agiert. „Ich bin flexibel einsetzbar“, sagt der 28-Jährige, dessen große Vorbilder früher Rafael van der Vaart, Marco Reuß oder auch Mario Götze waren. Aber nicht nur die Fähigkeit, auf vielen Positionen spielen zu können, zeichnen Pollex aus. Der Mann mit der Rückennummer 18 auf dem Trikot hat ein gutes Gefühl für den freien Raum und sieht Spieler, die nicht jeder sieht. „So kann ich oft tödliche Pässe spielen“, sagt er. Außerdem ist sein Passspiel gut, und vor dem Tor braucht er meist auch nicht viele Chancen. Nach seinen Schwächen befragt, kommt die Antwort schnell. „Mein linker Fuß ist schwach, den habe ich definitiv nicht von meinem Vater geerbt“, sagt Pollex und lacht. Der Papa, heute 56, hatte es einst mit seiner starken linken Klebe zum VfB Stuttgart II in die dritte Liga geschafft. Auch sei er manchmal ein bisschen zu mannschaftsdienlich, spielt den Ball lieber noch einmal weiter anstatt selbst aufs Tor zu schießen.

Die Zeit in der Regionalliga genießen

Für die neue Runde hofft Pollex, der von 2015 bis 2020 mit Ausnahme einer Saison bei den Stuttgarter Kickers II im Oberliga-Team des SGV Freiberg gespielt hat und hernach bis zu seinem Wechsel nach Fellbach beim Oberligisten TSG Backnang eine tragende Säule war, dass er vor allem verletzungsfrei bleibt. Ein Kreuzbandriss und ein Wadenbeinbruch seien genug. „Und natürlich will ich die Zeit, in der ich in der Regionalliga spielen darf, einfach auch genießen.“ Dazu gehört auch das Spiel an diesem Mittwoch gegen den deutschen Pokalsieger 2025.