Fußball: Niklas Pollex Pokalsieger unter sich
Der Fellbacher Niklas Pollex spielt an diesem Mittwoch mit seinem Verein SG Sonnenhof Großaspach gegen den VfB Stuttgart.
Fünf Minuten durfte Niklas Pollex kürzlich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ran. Zu einem Ballkontakt hat es für den Offensivmann der SG Sonnenhof Großaspach in den Schlussminuten allerdings nicht gereicht. Trotzdem, sagt der 28-Jährige, sei es cool gewesen, bei dieser Highlight-Partie live dabei gewesen zu sein. Und außerdem stünde ja jetzt in seiner Statistik: ein DFB-Pokalspiel. Das sei ja auch was.