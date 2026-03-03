Krieg im Nahen Osten, Unruhen in Mexiko und Geldsorgen in den USA: Welche Risiken Fans eingehen, wann es wieder WM-Tickets gibt und wann der DFB-Kader steht. Fragen und Antworten 100 Tage vor Anpfiff.
Mexiko-Stadt - Noch 100 Tage bis zum WM-Start: Am 11. Juni eröffnet Co-Gastgeber Mexiko im ehrwürdigen Aztekenstadion das XXL-Turnier gegen Südafrika. Während der Krieg im Iran, Gewaltausbrüche in Mexiko und politische Debatten in den USA bei manchen Fans Zweifel an einer Reise wecken, boomt dennoch der Ticketverkauf. Der Countdown läuft: Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die drängendsten Fragen zur WM in Mexiko, den USA und Kanada.