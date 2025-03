Statt wie geplant endlich mit der Aufholjagd im Tabellenkeller zu beginnen, geht der Aufsteiger in Nöttingen mit 0:7 unter. Einer „schämt sich“ für die Mannschaft. Und für alle Beteiligten stellt sich die Frage: War’s das schon?

Franz Stettmer 22.03.2025 - 14:29 Uhr

Der für den Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen beste Beitrag eines denkwürdigen Fußballabends kam von der Schiedsrichterin. Selina Menzel hatte ein Erbarmen. Sie verzichtete auf jegliche Nachspielzeit und pfiff punktgenau nach 90 Spielminuten ab. So blieb den Gästen womöglich noch Schlimmeres erspart. Freilich, ein Spieltag der bei ihnen länger nachhallen dürfte, ist es auch so. Selbst nach einer Nacht Schlaf über den Ereignissen und mit wieder abgesenktem Puls bewegten sich die Beteiligten am Wochenende zwischen Frust, Erschütterung und Fassungslosigkeit.