Beim designierten Absteiger ist rund um die 0:3-Niederlage in Ravensburg der nächste Abgang fix. Derweil verfestigt sich eine Erkenntnis des Trainers Francesco Di Frisco.

Franz Stettmer 20.04.2025 - 14:24 Uhr

Die gute Nachricht: Nun sind es nur noch sechs. Oder sollte man eher sagen: oh weh, immer noch so viele? Sechs Spiele jedenfalls, die die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen auf ihrer Lehrgeld-Bezahl- und zugleich Abschiedstour in der Oberliga noch durchhalten müssen. Einstweilen war das 0:3 am Karsamstag beim FV Ravensburg die siebte Niederlage in Serie, verbunden mit einer sich immer weiter verfestigenden Erkenntnis: „Nicht bös gemeint gegenüber der Mannschaft, aber in den entscheidenden Momenten fehlt es einfach an der nötigen Qualität für diese Spielklasse“, sagt der Trainer Francesco Di Frisco, während hinter den Kulissen der nächste namhafte Abgang feststeht.