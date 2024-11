In den Echterdingern und dem FSV Hollenbach treffen am Sonntag zwei Mannschaften mit düsteren Serien aufeinander. Bei den Gastgebern spitzt sich durch eine Entscheidung des neuen Trainerteams der interne Konkurrenzkampf zu.

Franz Stettmer 15.11.2024 - 13:00 Uhr

Wie sagt Ioannis Tsapakidis? „Jede Serie endet einmal“ – und muss dann bei seinen Worten wohl selbst kurz schlucken. Was der Sportdirektor und zudem neue Trainer der Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen eigentlich als Mutmacher für die eigene Mannschaft meint, könnte zugleich bange auf den Gegner blicken lassen. Im Punktspielwettstreit sind am Sonntag (14.30 Uhr) im Sportpark Goldäcker nämlich zwei darbende Serientäter der vergangenen Monate. Die Chancen stehen also gut, dass ein unliebsamer Lauf zum jetzigen Hinrundenabschluss tatsächlich enden wird. Aber welcher?