Erneut gut mitgehalten, erneut die Chancen für mehr, erneut null Punkte – für den Aufsteiger läuft es beim 0:2 in Essingen wie so oft in dieser Saison. Ein Spieler fliegt schon zuvor aus dem Aufgebot und soll den Verein nun verlassen.

Franz Stettmer 06.04.2025 - 13:42 Uhr

Nein, es war keine Tonbandaufnahme, bei der jemand die Wiederholungstaste gedrückt hatte. Es war der Trainer Francesco Di Frisco in live, auch wenn dessen Gestik, Mimik und Wortinhalte wirkten, als wären sie einer Dauerschleife entnommen. Die Oberliga Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen – oder: ewig grüßt das Murmeltier. Erneut gut mitgehalten, erneut die Chancen für mehr, und am Ende dann ebenso erneut drei Punkte für den Gegner. Die aktuelle Auswärtsbegegnung beim TSV Essingen geriet zu einem Abziehbild mittlerweile so vieler Spiele des Klassenneulings in dieser Saison, wonach in der Tabelle alles beim Alten bleibt. Mit dem 0:2 vom Samstagnachmittag ist der nächste Schritt zum kaum mehr zu bezweifelnden sofortigen Wiederabstieg getan.