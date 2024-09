Nach seinen bisher guten Leistungen geht der Aufsteiger gegen den FC Nöttingen mit 1:6 unter. Nur zwei Spieler erreichen Normalform. Weil vier andere und auch der Trainer fehlen?

Franz Stettmer 08.09.2024 - 20:36 Uhr

Wie sich die Angelegenheit auf den Gesundheitszustand des Trainers ausgewirkt hat, ist bislang nicht überliefert. Fest steht: Francesco Di Frisco lag mit Fieber zuhause im Bett – und das mit den geplanten guten Genesungswünschen vonseiten seiner Mannschaft ist an diesem Sonntag dann komplett in die Hosen gegangen. Endstand: 1:6! So teuer sich die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen als Klassenneuling in der Oberliga bislang verkauft hatten, so desaströs geriet das aktuelle Heimspiel gegen den FC Nöttingen.