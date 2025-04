Die 2:4-Pleite des Oberliga-Schlusslichts gegen die TSG Backnang wird von einer heftigen Verletzung überschattet. Calcio-Coach Francesco Di Frisco übt danach deutliche Kritik.

Dominik Grill 13.04.2025 - 21:18 Uhr

Eine Schock-Verletzung hat im Oberliga-Spiel zwischen Schlusslicht Calcio Leinfelden-Echterdingen und der TSG Backnang das Sportliche in den Hintergrund rücken lassen. Jonathan-Martin Swieter, Mittelfeldspieler beim Filderclub, war im Zweikampf mit dem heranstürmenden Backnanger Julian Geldner in ein Loch im Rasen getreten und liegengeblieben. Was zunächst noch vergleichsweise harmlos aussah, stellte sich schließlich als offener Knochenbruch im Knöchelbereich heraus. Nach einer 25-minütigen Spielunterbrechung kurz vor Ende der Partie wurde er mit dem Krankenwagen abtransportiert. Im Anschluss einigten sich beide Mannschaften auf einen Nichtangriffspakt, schoben sich während der verbleibenden, vierminütigen Nachspielzeit den Ball zu. Am Ende verloren die Italo-Schwaben das Spiel im heimischen Sportpark Goldäcker mit 2:4.